Адміністрація Байдена ще не визначилася з санкціями щодо "Північного потоку-2"

Держдеп відповідно до ухваленого раніше Конгресом закону зобов'язаний це зробити.

Адміністрація президента США Джо Байдена ще продовжує процес визначення можливих нових санкцій щодо газопроводу "Північний потік 2".

Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми продовжуємо процес визначення можливих подальших санкцій", - сказав він, виступаючи в комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Кілька конгресменів на слуханнях закликали Блінкена швидше запровадити додаткові санкції проти газопроводу, нагадавши йому, що Держдеп відповідно до ухваленого раніше Конгресом закону зобов'язаний це зробити.

Разом з тим Блінкен не уточнив, коли можна чекати нових обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 9 березня п'ять впливових республіканських конгресменів звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2", попередивши, що проект "загрожує посиленням енергетичної залежності Європи від Росії".

Раніше, у лютому, США вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.