Байден підписав пакет заходів для підтримки економіки США у розмірі $1,9 трильйонів

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який дозволяє направити $1,9 трлн на допомогу американській економіці, що постраждала від пандемії коронавірусу. Тим самим він ввів у дію запропонований ним "План порятунку Америки".

Як повідомляє ”Інтерфакс-Україна”, церемонія підписання документа відбулася в Білому домі.

Відповідний документ Палата представників США слідом за Сенатом підтримала у середу. За нього проголосували 220 конгресменів, проти висловилися 211 законодавців.

План допомоги американській економіці, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю $1,9 трлн був представлений Джо Байденом в середині січня. Стратегія, яка отримала назву "План порятунку Америки", спрямована на прискорення процесу вакцинації, пожвавлення економіки та відкриття шкіл.

Документ передбачає видатки у розмірі понад $400 мільярдів на вакцинацію, тестування, створення нових робочих місць у сфері охорони здоров'я, відкриття шкіл і виплату відпускних за сімейними обставинами, а також на створення інфраструктури, яка дозволить здійснити введення 100 мільйонів доз вакцини за перші 100 днів президентства Байдена.

Частина американців отримає додатково $1400 допомоги. Люди, які залишилися без роботи, будуть щотижня отримувати федеральну допомогу з безробіття в розмірі $400 аж до вересня 2021 року.

План Байдена також передбачає продовження до вересня мораторію на виселення людей з орендованого житла і вилучень банками майна, заставленого під іпотечні кредити.

Рівень мінімальної заробітної плати на федеральному рівні буде збільшено з нинішніх $7,25 до $15 за годину.

Відомства і компанії у сфері громадського транспорту отримають допомогу в розмірі $20 мільярдів. Також будуть запропоновані гранти і позики малому бізнесу.