Сенат затвердив кандидатуру Гарланда на пост генпрокурора США

Сенат Сполучених Штатів затвердив Мерріка Гарланда на посаді генпрокурора країни. Гарланд також буде виконувати функції нового міністра юстиції, передає CNN.

Під час голосування Гарланд отримав підтримку 70 сенаторів, 30 виступили проти. За цього кандидата віддали голоси не тільки сенатори-демократи, а й частина республіканців.

Раніше 68-річний Гарланд був суддею апеляційного суду. На посаду генерального прокурора його висунув президент США Джо Байден.

"Президент ясно давав зрозуміти в кожній публічній заяві до і після мого призначення, що рішення про розслідування та судове переслідування будуть залишені на розсуд Міністерства юстиції. Це була причина, по якій я був готовий взяти на себе цю роботу", - сказав Гарланд.

Гарланд змінить на посту Вільяма Барра, який був призначений на цю посаду в лютому 2019 року 45-м президентом Дональдом Трампом.