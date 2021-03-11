У Росії сума штрафів "Радіо Свобода" як "іноагента" перевищила $730 тис.

"Радіо Свобода" може закрити російську редакцію, якщо влада продовжить чинити на неї тиск.

Мировий суддя 369 судової дільниці Москви в середу оштрафував "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" і гендиректора її Російської служби Андрія Шарого на 53,9 млн руб (приблизно $730 тис.) у справах про немаркування матеріалів іноземного агента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "МБХ медіа" після підрахунків на основі даних з картотеки суду.

Всього до суду надійшло 252 матеріали, по 126 протоколів на ТОВ «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» і гендиректора Шарого. З них на цей час розглянуто 196 матеріалів. За статтею про порушення порядку діяльності ЗМІ-іноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КпАП) передбачено штрафи в розмірі 50 тисяч рублів для посадових осіб і в розмірі 500 тисяч - для юридичних. Таким чином, станом на 10 березня, Шарого оштрафували на 4 мільйони 900 тисяч рублів, «Радіо Свобода» - на 49 млн рублів.

Також у суді поки що залишаються нерозглянутими 56 протоколів. Підсумкова сума штрафів організації та її гендиректора може дійти до 69,3 млн рублів (приблизно $940 тис.), якщо до суду не надійдуть нові матеріали.

"Штрафи - це організована державою кампанія примусу і залякування, вони спрямовані проти медіакорпорації, редакційна незалежність якої захищена законом", - заявляв раніше регіональний директор РВЄ/РС по країнах Європи і розвитку телепроектів Кирило Сухоцький.

При цьому The New York Times повідомляв, що "Радіо Свобода" може закрити російську редакцію, якщо влада продовжить чинити на неї тиск у зв'язку із законом про іноагентів.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року в Росії закордонні ЗМІ прирівняли до іноземних агентів. Закон ухвалили після того, як в США попросили зареєструватися іноагентом філію російської телекомпанії.