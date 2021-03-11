У США уже 16 штатів скасували масковий режим

Але муніципалітети можуть вимагати від мешканців їх носіння.

Уже 16 американських штатів скасували масковий режим. Губернатор Вайомінга Марк Гордон оголосив, що вимога носіння засобів індивідуального захисту скасовується з 16 березня.

Аляска рекомендує мешканцям носити маски, але не вимагає цього. Влада радить громадянам практикувати соціальне дистанціювання, але законодавчої заборони на масові зібрання немає, пише CNN. Місто і округ Анкорідж на Алясці зберегли вимоги до маскового режиму – відповідне розпорядження підписав мер міста.

В Арізоні губернатор Дуг Дьюсі дозволив окремим округам вимагати маски, але на весь штат це не поширюється. У Флориді та Айдахо, а також Монтані, Міссурі також загалом не вимагають прикривати обличчя, але муніціпалітети мають на це право.

У Джорджії маски обов'язкові тільки для певних категорій працівників, наприклад, у ресторанах. У Айові в лютому скасували маски, імперативне носіння яких було впроваджено в листопаді.

У Міссісіпі засоби індивідуального захисту вимагаються у школах та університетах, адже там неможливо дотримуватися дистанціювання. У Небрасці маски вимагають у клієнтів і працівників салонів краси, перкураень, тату-салонів.

Північна Дакота, Оклахома, Південна Кароліна, Південна Дакота, Теннессі і Техас також дозволили не носити маски.

Нагадаємо, що в перший день свого президентства Джо Байден розпорядився посилити боротьбу з коронавірусом на федеральному рівні шляхом масового носіння масок та обов'язку дистанціювання у всіх будівлях протягом принаймні 100 днів. Цей челендж він назвав Mask up, America.

30 січня Центр контролю та профілактики захворювань США оголосив про нову вимогу щодо носіння захисних масок у громадському транспорті. Він зобов'язав захищати органи дихання не тільки в транспорті, а й на станціях метро, вокзалах,у аеропортах.

На початку березня масковий режим скасували два перши штати – Техас і Міссурі.

У березні Центр з контролю та профілактики захворювань дозволив щепленим двома дозами вакцини від коронавірусу збиратися без масок маленькими групами у приміщеннях. Однак їм все ж рекомендують утриматися від необов'язкових подорожей. Також повністю вакциновані мають дотримуватися маскового режиму у публічних місцях.