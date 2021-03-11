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У США уже 16 штатів скасували масковий режим

Але муніципалітети можуть вимагати від мешканців їх носіння. 

У США уже 16 штатів скасували масковий режим
Вице-президент США Майк Пенс
Фото: EPA/UPG

Уже 16 американських штатів скасували масковий режим. Губернатор Вайомінга Марк Гордон оголосив, що вимога носіння засобів індивідуального захисту скасовується з 16 березня.

Аляска рекомендує мешканцям носити маски, але не вимагає цього. Влада радить громадянам практикувати соціальне дистанціювання, але законодавчої заборони на масові зібрання немає, пише CNN. Місто і округ Анкорідж на Алясці зберегли вимоги до маскового режиму – відповідне розпорядження підписав мер міста.

В Арізоні губернатор Дуг Дьюсі дозволив окремим округам вимагати маски, але на весь штат це не поширюється. У Флориді та Айдахо, а також Монтані, Міссурі також загалом не вимагають прикривати обличчя, але муніціпалітети мають на це право. 

У Джорджії маски обов'язкові тільки для певних категорій працівників, наприклад, у ресторанах. У Айові в лютому скасували маски, імперативне носіння яких було впроваджено в листопаді. 

У Міссісіпі засоби індивідуального захисту вимагаються у школах та університетах, адже там неможливо дотримуватися дистанціювання. У Небрасці маски вимагають у клієнтів і працівників салонів краси, перкураень, тату-салонів.

Північна Дакота, Оклахома, Південна Кароліна, Південна Дакота, Теннессі і Техас також дозволили не носити маски. 

Нагадаємо, що в перший день свого президентства Джо Байден розпорядився посилити боротьбу з коронавірусом на федеральному рівні шляхом масового носіння масок та обов'язку дистанціювання у всіх будівлях протягом принаймні 100 днів. Цей челендж він назвав Mask up, America. 

30 січня Центр контролю та профілактики захворювань США оголосив про нову вимогу щодо носіння захисних масок у громадському транспорті. Він зобов'язав захищати органи дихання не тільки в транспорті, а й на станціях метро, вокзалах,у аеропортах. 

На початку березня масковий режим скасували два перши штати – Техас і Міссурі. 

У березні Центр з контролю та профілактики захворювань дозволив щепленим двома дозами вакцини від коронавірусу збиратися без масок маленькими групами у приміщеннях. Однак їм все ж рекомендують утриматися від необов'язкових подорожей. Також повністю вакциновані мають дотримуватися маскового режиму у публічних місцях.

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