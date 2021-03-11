ЄС схвалив вакцину проти ковіду від Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило четверту вакцину проти коронавірусу - препарат американської компанії Johnson & Johnson.

Про це пише Deutsche Welle.

EMA схвалило застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

Повідомляється, що вакцина розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії, відрізняється від інших схвалених препаратів. Зокрема, тим, що для повного курсу потрібна лише одна доза.

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.

Нагадаємо, Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Європіу лютому. Повідомлялося, що EMA досліджуватиме вакцину в прискореному режимі.

9 березня Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі проблеми з постачанням вакцин.