ЄС схвалив вакцину проти ковіду від Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило четверту вакцину проти коронавірусу - препарат американської компанії Johnson & Johnson.
Про це пише Deutsche Welle.
EMA схвалило застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.
Повідомляється, що вакцина розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії, відрізняється від інших схвалених препаратів. Зокрема, тим, що для повного курсу потрібна лише одна доза.
Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.
Нагадаємо, Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Європіу лютому. Повідомлялося, що EMA досліджуватиме вакцину в прискореному режимі.
9 березня Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі проблеми з постачанням вакцин.