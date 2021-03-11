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Міністр культури публічно вакцинувався проти ковіду

Ткаченко закликав публічних та громадських діячів власним прикладом популяризувати вакцинацію.

Міністр культури публічно вакцинувався проти ковіду
Фото: Макс Требухов

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувалася проти коронавірусу у прямому ефірі в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"От прийшов «День В» і до мене. Днями побачив в Фейсбуці акцію лікарів, що закликали своїх колег вакцинуватися. А сьогодні – був вражений тим, як компанія вакцинації лікарів фактично провалилася в Чернівцях. Тому вирішив і сам взяти участь у промоції вакцинування. Особливо, враховуючи, що одну ампулу на декілька доз розділив з лікарями", - написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що у питанні безпечності щеплення треба довіряти фахівцям, а не дописувачам у соцмережах чи заявам політиків. Ткаченко також наголосив, що щеплення робляться вакциною, що пройшла відповідну реєстрацію та схвалена урядами таких країн як Канада та Велика Британія.

"Вважаю промоцію вакцинації від ковіду-19 дуже важливим кроком. Всі ми хочемо без застережень заходити в кафе. Всі ми хочемо безпечно знаходитись серед інших глядачів в кінотеатрі. Кожен з підприємців хоче повернутись до ведення бізнесу без карантинних заборон і обмежень. Але для цього ми маємо попередити захворювання на ковід. І чим більше людей вакцинуються, тим скоріше ми зупинимо пандемію", - додав Ткаченко.

Фото: Олександр Ткаченко

Він нагадав, що кожен, хто бажає вакцинуватися, має зареєструватися у додатку "Дія" і подати заявку. Публічні та громадські діячі, що готові власним прикладом популяризувати вакцинацію, можуть претендувати на щеплення залишками доз.

"Закликаю всіх українських зірок та політиків взяти участь у промоції вакцинування в нашій країні. Вакцинуйте себе, своїх дітей та родичів. Робіть селфі, знімайте відео та викладайте їх у соцмережі. Розповідайте про безпечність вакцини і важливість щеплення. Я вже спробував", - зазначив міністр культури.

Нагадаємо, станом на ранок 11березня в Україні 29 378 людей отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

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