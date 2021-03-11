29 378 людей в Україні отримали першу дозу вакцини від COVID-19

Станом на ранок 11 березня першу дозу вакцини CoviShield отримали 29 378 осіб. За минулу добу щепили 5 898 людей.

Про це повідомляє телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

"5 898 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 10 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 29 378 осіб, з них отримали 1 дозу – 29 378 осіб", - сказано в повідомленні.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Тернопільській області (500 щеплень).

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 504 щеплення), найменша – у Закарпатській області (494 щеплення).

За даними МОЗ, щеплення проводилось 109 мобільними бригадами з імунізації.

Станом на 10 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 217 373 людини.

Нагадаємо, 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Для цього необхідно зареєструватися через платформу «Дія», на сайті або через мобільний додаток. Як починалась вакцинація, читайте в матеріалі LB.ua "Щеплені і щасливі".

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Президент Володимир Зеленський доручив прискорити вакцинацію.

Учора МОЗ повідомило про реєстрацію для використання в Україні китайської вакцини Sinovac. Це третя вакцина від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні. Китайську вакцину Sinovac планують поставити до 15 березня. Обсяг першої партії становитиме 700 тисяч доз, а всього Україна законтрактувала 1,913 млн доз.

22 лютого МОЗ зареєстрував вакцину CoviShield/AstraZeneca та вакцину Pfizer. Першу вакцину вже завезли в Україну, обсяг партії - 500 тисяч доз. 117 тисяч доз вакцини Pfizer мають привезти пізніше.