Мобільний госпіталь в Богородчанах почав приймати хворих на ковід

Мобільний госпіталь ДСНС, який розгорнули у селищі Богородчани, прийняв першого хворого на коронавірусну інфекцію. Про це "Суспільному" повідомив генеральний директор КНП "Богородчанська центральна районна лікарня" Іван Коляджин.

Наметовий госпіталь знаходиться на території Богородчанської ЦРЛ, де зайнято 231 з 250 стаціонарних ліжок.

"Лікарня заповнена. Починаємо заповнювати модулі, тому що на Прикарпатті ситуація погіршилася. І запрацював мобільний госпіталь, щоб трохи розвантажити область. Швидка допомога повідомлена. А ті ліжка, які залишилися в лікарні, – на випадок, якщо хворим, які лікуватимуться в модулях, стане гірше. Тоді їх можна буде перевести", - розповів Коляджин.

У розгорнутих модулях працюватимуть вісім бригад медиків. Усі вони працівники Богородчанської центральної районної лікарні.

Наметовий госпіталь розрахований на 120 пацієнтів. Він має приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

На Прикарпатті за минулу добу COVID-19 підтвердили у 502 осіб (в Україні загалом - 6 377 нових випадків). Область з 26 лютого знаходиться в "червоній" карантинній зоні.