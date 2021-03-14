У суботу, 13 березня помер легендарний британський коментатор Формули-1 Мюррей Вокер.

Вокер прокоментував своє перше гран-прі для ВВС у Сілверстоуні в 1949 році і став штатним коментатором F1 у 1978 році, пише bbc.com.

Він став "синонімом" F1 через свої коментарі, спочатку на BBC, а потім – ITV, перед тим як вийти на пенсію в 2001 році.

У 2021 році у чоловіка діагностували рак.

"Мюррей був зі мною все моє життя, і я не думаю, що хтось вірив, що цей день настане, але, на жаль, так і сталося", - прокоментував смерть Вокера чемпіон F1 1996 року Деймон Хілл.

Однією з найвідоміших фраз Уокера була: “Я повинен зупинитися зараз, тому що у мене клубок у горлі”, коли Хілл виграв Гран-прі Японії 1996 року, а заразом і його єдиний чемпіонат світу.

“З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть асоційованого члена BRDC, кавалера Ордена Британської імперії Мюррея Уокера. Друг, справжня легенда автоспорту, улюблений коментатор нації і заразлива усмішка. Ми дякуємо Мюррею за все, що він зробив для нашої спільноти. Спи спокійно, наш друг”, – йдеться у заяві Автомобільного клубу Великобританії у Твіттері.

Honorary member and dear friend. For 25 years Murray brought our armchairs alive with his animated enthusiasm, authoritative voice and entertaining ‘Murrayisms’. So glad we were able to name our TV room at Pall Mall after Murray – he’s indelibly etched into our memory every day. pic.twitter.com/Lns93mirwY — Royal Automobile Club (@RoyalAutomobile) March 13, 2021

Нагадаємо, на початку березня на 60-му році життя помер російський футбольний коментатор Юрій Розанов, який працював на українському телеканалі "Футбол 1". В останні роки він боровся з онкологічною хворобою.