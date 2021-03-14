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Помер легендарний британський коментатор Формули-1 Мюррей Вокер

Вокер став "синонімом" F1 через свої коментарі.

Помер легендарний британський коментатор Формули-1 Мюррей Вокер
Фото: thefamouspeople.com

У суботу, 13 березня помер легендарний британський коментатор Формули-1 Мюррей Вокер.

Вокер прокоментував своє перше гран-прі для ВВС у Сілверстоуні в 1949 році і став штатним коментатором F1 у 1978 році, пише bbc.com.

Він став "синонімом" F1 через свої коментарі, спочатку на BBC, а потім – ITV, перед тим як вийти на пенсію в 2001 році.

У 2021 році у чоловіка діагностували рак.

"Мюррей був зі мною все моє життя, і я не думаю, що хтось вірив, що цей день настане, але, на жаль, так і сталося", - прокоментував смерть Вокера чемпіон F1 1996 року Деймон Хілл.

Однією з найвідоміших фраз Уокера була: “Я повинен зупинитися зараз, тому що у мене клубок у горлі”, коли Хілл виграв Гран-прі Японії 1996 року, а заразом і його єдиний чемпіонат світу.

“З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть асоційованого члена BRDC, кавалера Ордена Британської імперії Мюррея Уокера. Друг, справжня легенда автоспорту, улюблений коментатор нації і заразлива усмішка. Ми дякуємо Мюррею за все, що він зробив для нашої спільноти. Спи спокійно, наш друг”, – йдеться у заяві Автомобільного клубу Великобританії у Твіттері.

Нагадаємо, на початку березня на 60-му році життя помер російський футбольний коментатор Юрій Розанов, який працював на українському телеканалі "Футбол 1". В останні роки він боровся з онкологічною хворобою.

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