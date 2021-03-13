У Москві поліція у суботу, 13 березня, зірвала проведення форуму муніципальних депутатів "Муніципальна Росія", організованого штабом проєкту "Об'єднані демократи". За годину після початку форуму правоохоронці затримали майже всіх присутніх. Деяких з них вже відпустили.

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За словами поліцейських, їхнє втручання пов'язане з "фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території РФ", передає DW.

Пізніше ГУ МВС по Москві офіційно підтвердило, що були затримані близько 200 осіб. У заяві пресслужби наголошується, що захід проводився "з порушенням встановлених санітарно-епідеміологічних вимог" і у більшості присутніх були відсутні маски. Також, як повідомили у московському главку, серед учасників були "виявлені члени організації, чия діяльність визнана небажаною".

"Сказали про "небажану організацію", але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілий зал?", - сказав політик Володимир Кара-Мурза-молодший, якого також затримали.

Серед затриманих - низка журналістів, які перебували на заході. За інформацією телеканалу "Дождь", на затриманих збираються оформляти протоколи за статтею щодо співпраці з небажаною організацією.

Всеросійський форум муніципальних депутатів "Муніципальна Росія" проводився за участі "Відкритої Росії", пов'язаної з опозиціонером Михайлом Ходорковським.