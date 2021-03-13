Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Москві поліція зірвала форум муніципальних депутатів, затримавши майже всіх делегатів

Загалом було затримано близько 200 осіб.

У Москві поліція у суботу, 13 березня, зірвала проведення форуму муніципальних депутатів "Муніципальна Росія", організованого штабом проєкту "Об'єднані демократи". За годину після початку форуму правоохоронці затримали майже всіх присутніх. Деяких з них вже відпустили.

Фото: DW

За словами поліцейських, їхнє втручання пов'язане з "фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території РФ", передає DW.

Пізніше ГУ МВС по Москві офіційно підтвердило, що були затримані близько 200 осіб. У заяві пресслужби наголошується, що захід проводився "з порушенням встановлених санітарно-епідеміологічних вимог" і у більшості присутніх були відсутні маски. Також, як повідомили у московському главку, серед учасників були "виявлені члени організації, чия діяльність визнана небажаною".

"Сказали про "небажану організацію", але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілий зал?", - сказав політик Володимир Кара-Мурза-молодший, якого також затримали.

Серед затриманих - низка журналістів, які перебували на заході. За інформацією телеканалу "Дождь", на затриманих збираються оформляти протоколи за статтею щодо співпраці з небажаною організацією.

Всеросійський форум муніципальних депутатів "Муніципальна Росія" проводився за участі "Відкритої Росії", пов'язаної з опозиціонером Михайлом Ходорковським.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також