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Зеленський привітав Папу Римського Франциска з восьмою річницею обрання

Він подякував Папі Римському за ініціативу #PopeforUkraine.

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Франциска I з восьмою річницею обрання.

Про це він написав у Твіттері.

“Ваша Святість уже 8 років на престолі вчить людство доброти й милосердя. Світ змінювався, але незмінно щирими були молитви за мир, зокрема на сході України”, – написав президент.

Фото: Твіттер Володимира Зеленського

Він подякував Папі Римському за ініціативу #PopeforUkraine, яка “стала проявом любові та підтримки для жителів Донбасу”.

Фото: Твіттер Володимира Зеленського

Нагадаємо, Хорхе Маріо Бергольйо був обраний Папою на конклаві 2013 року. Він прийняв ім'я на честь Франциска Ассізького. Папа Франциск має ліберальні погляди, він перший понтифік-єзуїт.

У грудні Папа Римський Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згадав про Україну та конфлікт на Донбасі.

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