Зеленський привітав Папу Римського Франциска з восьмою річницею обрання

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Франциска I з восьмою річницею обрання.
Про це він написав у Твіттері.
“Ваша Святість уже 8 років на престолі вчить людство доброти й милосердя. Світ змінювався, але незмінно щирими були молитви за мир, зокрема на сході України”, – написав президент.
Він подякував Папі Римському за ініціативу #PopeforUkraine, яка “стала проявом любові та підтримки для жителів Донбасу”.
Нагадаємо, Хорхе Маріо Бергольйо був обраний Папою на конклаві 2013 року. Він прийняв ім'я на честь Франциска Ассізького. Папа Франциск має ліберальні погляди, він перший понтифік-єзуїт.
У грудні Папа Римський Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згадав про Україну та конфлікт на Донбасі.