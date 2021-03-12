Надлишкова смертність у країнах ЄС перевищила півмільйона осіб

З березня по грудень 2020 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 580 тисяч смертей більше, ніж за той же період в 2016-2019 роках. Йдеться про всі випадки смерті, незалежно від їх причин.

Про це свідчать дані, оприлюднені Євростатом 12 березня.

Зазначається, що навесні 2020 року кількість смертей в ЄС почала швидко зростати через COVID-19. У деяких районах Європи смертність була надзвичайно високою порівняно із середньою смертністю попередніх років.

"Загалом у березні - грудні 2020 року в ЄС сталося на 580 000 смертей більше порівняно з тим самим періодом 2016-2019 років", - зазначають у Євростаті.

Під час раннього зростання рівня COVID-19 надлишок смертності в ЄС досяг свого першого піку в квітні 2020 року - збільшення на 25% порівняно із середнім показником того ж місяця за 2016-2019 роки.

У період з травня по липень було зареєстровано нижчий рівень надмірної смертності, тоді як черговий сплеск смертності розпочався у серпні - вересні з другою хвилею пандемії. Надлишкова смертність в ЄС була на 8% вища від середньої в серпні та вересні, + 18% у жовтні, досягнувши свого піку у + 41% у листопаді, а потім + 30% у грудні.

Незважаючи на те, що надлишок смертності спостерігався протягом більшої частини року в Європі, піки та інтенсивність спалахів відчутно варіювали в різних країнах.

Нагадаємо, у доповіді "Міжнародної федерації ожиріння" зазначалося, що смертність від COVID-19 найбільша в країнах з високим рівнем ожиріння населення.

За даними дослідження Національної академії наук України, смертність від COVID-19 за 2-3 тижні може сягнути пікових значень осінньої хвилі. Також науковці прогнозують зростання інфікувань.