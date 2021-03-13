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Біля берегів Румунії продовжують шукати загиблого і зниклого українських моряків

Врятовані моряки перебуватимуть під медичним наглядом у лікарні м. Констанца до 15 березня.

Біля берегів Румунії продовжують шукати загиблого і зниклого українських моряків
Фото: novyny.24tv.ua

У суботу, 13 березня продовжено пошук двох українців із суховантажу, який затонув 11 березня в Чорному морі біля берегів Румунії.

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Румунії у соцмережі Facebook.

Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його було зафіксовано в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, який вважається зниклим безвісти.

Стан врятованих українських моряків задовільний. Всі вони перебуватимуть під медичним наглядом в повітовій лікарні м. Констанца до 15 березня. Вчора моряки отримали посвідчення на повернення в Україну.

“В залежності від стану здоров’я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. Рятувальникам вдалося врятувати десятьох моряків, двоє людей загинули, ще один моряк зник безвісти. Судно пішло на дно за 76 миль від берега.

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