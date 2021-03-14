Адміністрація Байдена з лютого не може зв’язатися з урядом Північної Кореї

Жодного значущого контакту між країнами не було вже більше 12 місяців.

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що з лютого намагається зв'язатися з урядом Північної Кореї для обговорення ядерної програми країни, однак безрезультатно.

Про це пише bbc.com.

Вашингтон намагався зв'язатися з Пхеньяном декількома способами, щоб запобігти ескалації напруги. Зокрема, через "Нью-Йоркський канал" – північнокорейське представництво при ООН. Жодного значущого контакту між країнами не було вже більше 12 місяців.

США і Північна Корея, як і раніше, сперечаються з приводу ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Три зустрічі між попередником Байдена Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином мало що дали. Переговорам не вдалося переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї – ключової вимоги США та інших західних держав.

Очікується, що про ядерні амбіції Північної Кореї говоритимуть під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна в Японію і Південну Корею на цьому тижні.

Зазначимо, державні ЗМІ Північної Кореї ще не визнали, що Джо Байден став президентом США.

Байден вже оголосив про зміну політики щодо Північної Кореї, оприлюднити тези якої планують у квітні. Він наголосив на необхідності ядерного роззброєння країни, перш ніж можна буде послабити жорсткі економічні санкції США і ООН.

Північнокорейський лідер у свою чергу підкреслює військовий потенціал своєї країни, заявляючи про розробку більш точних ракет великої дальності, надвеликих боєголовок, супутників-шпигунів і атомного підводного човна.

Водночас він закликав США відмовитися від “ворожої політики”.

Нагадаємо, відносини між США і Північною Кореєю різко погіршилися в 2017 році, коли Північна Корея випробувала ракети великої дальності, здатні вражати американські міста. Напруга спала, коли Трамп зробив ставку на встановлення особистих відносин з Кімом.

Водночас у січні 2021 року Кім Чен Ин повідомив про плани розширити арсенал ядерної зброї.