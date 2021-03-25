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"Європейська Солідарність": конкуренція за вакцини - це конкуренція президентів і урядів

Партія наполягає на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій.

"Європейська Солідарність": конкуренція за вакцини - це конкуренція президентів і урядів
Фото: eurosolidarity.org

Партія «Європейська Солідарність» вважає, що зрив вакцинації в Україні відбувся через несвоєчасне законтрактування вакцини урядом. Про це йдеться у заяві "ЄС", оприлюдненій на офіційному сайті. 

"Влітку минулого року Зеленський мав зробити внесок в ініційований Євросоюзом фонд із створення вакцини і бути першим у черзі на отримання препаратів. Замість того гроші антиковідного фонду він закатав у позолочений асфальт «Великого крадівництва», який нині сходить разом із талим снігом. А якби вони використовувалися за призначенням, це б дозволило вчасно законтрактувати вакцини і зробити щеплення десяткам мільйонів українців", - вважають у "ЄС".

У партії вважають, що конкуренція за вакцини - це конкуренція між президентами і главами урядів різних країн, яку Володимир Зеленський не витримав.

"«Європейська Солідарність» ще раз наполягає на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій, де вже колективний розум має знайти відповіді на виклики, з якими не здатен впоратися сам Зеленський", - вважають у "ЄС".

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