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НАБУ відправило під суд ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки

Справа стосується розтрати 2,2 млн гривень.

НАБУ відправило під суд ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки
Фото: Олег Скрипник

Національне антикорупційне бюро закінчило розслідування та через Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру направило до суду обвинувальний акт у справі про завдання 2,2 млн грн шкоди Службі зовнішньої розвідки. Серед підозрюваних - колишній заступник голови СЗР.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Детективи встановили, що у 2014 році СЗР уклала договір на постачання обладнання з одним із державних підприємств, яке не могло виконати домовленість. Всупереч нормативним документам СЗР внесла повну передплату, а обладнання не отримала.

Керівник держпідприємства тим часом відмив гроші, перерахувавши їх компаніям з ознаками фіктивності.

У цій справі судити будуть ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки Павла Пашковського (ч.2 ст.364 ККУ), ще одного колишнього посадовця СЗР (ч.2 ст.364 ККУ) та в.о. директора держпідприємства "Науковий центр точного машинобудування" Олександра Сєлюкова (ч.2 ст.364 ККУ, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358).

Пашковського на посаду заступника керівника СЗР призначив 20 березня 2014 року колишній в.о. президента України Олександр Турчинов. 9 жовтня 2017 року його звільнив з посади п'ятий президент України Петро Порошенко.

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