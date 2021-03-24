Фонд Порошенка передав кисневі концентратори бородянській амбулаторії

Кисневі концентратори можуть надавати допомогу тим, хто потребує кисневої терапії, але не госпіталізується.

Бородянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини отримала 3 кисневі концентратори від благодійного Фонду Порошенка. Про це написала у Facebook депутатка Київської обласної ради від «Європейської Солідарності» Галина Єрко.

«Бородянщина отримала три кисневі концентратори. Проблему захворюваності на COVID Київщина відчула ще минулого року, проте рівень оснащеності медичних закладів потребує поліпшення, особливо це стосується первинної ланки медицини, адже саме медики первинної ланки першими реагують та надають необхідну допомогу», – пише Галина Єрко.

У медзакладах первинної ланки держава, на жаль, не передбачила встановлення кисневих концентраторів, пояснюють медики. Тому лікарі розраховують на благодійників.

«Звертаються хворі, які навіть не мають декларації. Буває таке, що привозять із сатурацією 90, не завжди можна госпіталізувати такого хворого», – розповідає завідувачка відділення Бородянської АЗПСМ Ніна Шнайдер.

«Кисневі концентратори – дуже суттєва допомога для нашого закладу. Апарати будуть задіяні в першу чергу для порятунку тих, хто хворіє на СOVID, а також для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Дуже дякую Фонду Петра Порошенка за підтримку та допомогу в цей непростий час», – заявив головний лікар Бородянського центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Бовсуновський.

Медики зауважують, що кисневі концентратори мобільні і можуть надавати допомогу тим, хто потребує кисневої терапії, але не госпіталізується.

«Сподіваємося, що ці кисневі концентратори збережуть життя не одному мешканцю територіальної громади»,- говорить депутатка Київської облради Тетяна Семенова.

Вона подякувала лікарям за важку працю в умовах пандемії. І висловила надію, що держава врешті решт оцінить працю медичних працівників і відповідною заробітною платою, і гідними умовами.

Як відомо, 21 березня Київська область віднесена до так званої «червоної» зони. На Київщині, зокрема, коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу протягом трьох днів перевищив 20%, а рівень госпіталізації перевищив 70%.

Днями від Фонду Порошенка та волонтерів партія з 30 кисневих концентраторів відправлена в українські лікарні у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області. Загалом більше 100 кисневих концентраторів передані в лікарні.