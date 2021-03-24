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Кличко: міська влада виділить 23,5 млн грн з резервного фонду на боротьбу з Covid-19

На сьогодні в Києві є майже 6 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Кличко: міська влада виділить 23,5 млн грн з резервного фонду на боротьбу з Covid-19
Фото: @vitaliy_klitschko

З резервного фонду столиці додатково виділять з понад 23,5 мільйони гривень на закупівлю гостро необхідного медичного обладнання: 330 концентраторів, 5 моніторів пацієнта та 12 апаратів штучної вентиляції легень. Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Це дозволить забезпечити додаткові місця для пацієнтів, що потребують кисневої підтримки. Та обладнати апаратами ШВЛ додаткові ліжка в реанімаціях столичних лікарень», – підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що минулого тижня міська влада обладнала ще 800 ліжкомісць, тож загалом у медзакладах столиці майже 6 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19.

«Міська влада постійно збільшує кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом, щоб у медичній системі столиці не сталося колапсу. Тільки минулого тижня підготували ще 844 ліжка. І на сьогодні в Києві – майже 6 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19», – повідомив мер Києва.

Кличко додав, що наразі заповненість столичних лікарень становить понад 74%.

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