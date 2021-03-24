Київські школярі 5-11 класів з 25 березня навчатимуться дистанційно

У Києві учні 5−11 класів з 25 березня відновлять навчання в дистанційній формі. Учні молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, для вчителів, керівників навчальних закладів, у свою чергу, підготовлено онлайн-рекомендації, вебінари і матеріали для проведення дистанційних уроків, а також поради психологів.

З цими та іншими матеріалами освітяни та батьки учнів можуть ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки КМДА в розділі "Дистанційне навчання".

Нагадаємо, якщо ситуація з захворюваністю на ковід у Києві не поліпшиться, міська влада і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту.