У справу про розстріл людей у Хмельницькому повернули "прокурорів Майдану". Чи вона зрушить з мертвої точки?

У справі про розстріл протестувальників перед хмельницьким СБУ суд нарешті розпочав досліджувати письмові докази. Це сталось через півтора роки після направлення обвинувального акту в суд. Після того, як на вимогу потерпілих змінили групу прокурорів - з військових на прокурорів департаменту в справах Майдану.

Нагадаємо обставини справи.

19 лютого 2014 люди мешканці міста Хмельницький зібралися під будівлею СБУ, щоб не допустити виїзду спецпідрозділу СБУ “Альфа” на Київ для участі в розгоні Майдану. По протестувальниках відкрили вогонь з кулемета. Чергою смертельно поранило Людмилу Шеремет і ще щонайменше п’ятьох людей. Увечері від пострілів з будівлі СБУ загинув ще один активіст - Дмитро Пагор. Загалом більше десяти людей отримали поранення. Наступного дня тодішній очільник управління СБУ в області Віктор Крайтор публічно взяв на себе відповідальність за дії підлеглих.

Обвинувачених у справі двоє: Віктор Крайтор та Віталій Тарадай – альфівець, який, за версією слідства, виконав наказ керівника і здійснив постріли з кулемета по мітингувальниках.

Фото: Скрін з відео Суспільне. Поділля. Віталій Тарадай. Засідання 12.03.2021

Віктора Крайтора обвинувачують в тому, що саме він наказав відкрити вогонь. Його затримали та взяли під варту наступного дня - 20 лютого 2014 року. У 2015 році Крайтор вийшов на волю, а його статус з підозрюваного замінили на свідка. Справу розслідувала військова прокуратура Західного регіону. У 2015 му році вона закрила провадження проти Віктора Крайтора, і розслідування завмерло.

Тим часом Крайтор купив собіPorsche Cayenne за 1,5 млн грн.

Через численні скарги і вимоги потерпілих у 2017 році справу передали Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Групу прокурорів очолила Юлія Малашич. Але виявилось, що військовою прокуратурою частина речових доказів не була вилучена, частина - втрачена або знищена. Не були допитані ключові свідки. Родзинка - саме військова прокуратура неодноразово закривала справу стосовно Віктора Крайтора за відсутністю складу злочину. Представниці потерпілих Євгенії Закревській вдалось оскаржити в суді постанову про закриття справи.

Фото: Суспільне.Поділля Прокурор Юлія Малашич

Тим не менше, прокурорами департаменту спецрозслідувань вдалось встановити стрілка. За їхньою версією, ним виявився працівник Центру спеціальних операцій «Альфа» управління СБУ у Хмельницькій області Віталій Тарадай.

Але як тільки в червні 2018-го року Тарадая повідомили про підозру, тодішній генпрокурор Юрій Луценко забрав справу у департамента спецрозслідувань (департамент Горбатюка) і передав її назад - військовій прокуратурі. Віталія Тарадая направили у відрядження. Прокуратура оголосила його у розшук. Знову все зупинилось.

Тоді обурилися прокурори департаменту і потерпілі. Згодом все ж слідство у справі повернули в департамент, але процесуальне керівництво лишили у військовій прокуратурі. Групу прокурорів очолив перший заступник головного військового прокурора Анатолія Матіоса — Сергій Долгополов. Наприкінці 2018 року Віктору Крайтору оголосили про підозру за статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), частиною 1 статті 119 (вбивство через необережність) та частиною 2 статті 365 (перевищення влади або службових повноважень). Головна військова прокуратура направила обидві справи —по Крайтору і Тарадаю —в суд окремо. В жовтні 2019 року в Хмельницькому міськрайонному суді розпочали розгляд справи по Крайтору.

Фото: АДГ Віктор Крайтор і його адвокат Лілія Дудко.

Провадження щодо Віталія Тарадая, який, за версією слідства, і здійснив постріли з кулемета, об'єднали зі справою Крайтора вже в суді, у лютому 2020 го. Тоді ж зачитали короткий виклад обвинувальних актів та визначились із порядком дослідження доказів. Суд ухвалив спочатку розпочати дослідження документів, фото і відео, висновків експертів, речових та інших доказів. Після того, допитать потерпілих, свідків, експертів, і наостанок обвинувачених Крайтора і Тарадая. Також прокурор надав усім сторонам процесу список свідків. Їх загалом було понад дві сотні.

Але далі почались заміни групи прокурорів, карантин, і справу по суті так і не починали розглядати аж до березня 2021. За цей час змінилося три групи прокурорів. Остання - отримала справу ще у 2020-м. Але в січні цього року просила ще два місяці перерви, щоб ознайомитись зі справою.

Фото: Суспільне.Поділля Головуючий суддя Олег Антонюк.

Головуючий суддя відверто занепокоївся через появу нової групи прокурорів - адже чергова попередня заміна прокурорів призвела до перерви в засіданнях більше як півроку. Але перше, з чого почала свій виступ прокурор Юлія Малашич - це вибачилась за проблеми з представленням державного обвинувачення у справі раніше і запевнила, що тепер прокурори націлені на розгляд справи в розумні строки. Після цього заявила про скорочення переліку свідків обвинувачення з 200 до 20-ти і подала перелік 75-ти доказів, який просить дослідити аби не досліджувати підряд всі 50 томів справи.

“Свідки, які були раніше заявлені стороною обвинувачення, це понад 200 осіб. Гадаю, що свідків, які можуть повідомити суду будь-які відомості, які стосуються предмету доказування, не більше 20 людей. Перелік цих осіб додано в клопотанні», - зазначила Юлія Малашич.

Захист активно заперечував: адвокат Крайтора Лілія Дудник заявила, що вимагає допиту всіх раніше заявлених свідків. Проти дослідження конкретних доказів - також заперечувала. Клопотала надати їй час на ознайомлення з переліком доказів.

Фото: Скрін з відео Суспільне.Поділля. Прокурор Калінін, дочка загиблої Людмили Шеремет - Ірина і адвокат Віктора Крайтора Ліля Дудник в засіданні 12.03.2021 р.

Попри те, що адвокат обвинуваченого просив відкласти засідання, суд вирішив не затягувати розгляд і перейшов до дослідження матеріалів справи.

“У військової прокуратури своє уявлення про належне представлення обвинувачення. Три місяці тому заступник генпрокурора Максим Якубовський змінив групу прокурорів у справі Хмельницького Майдану по обвинуваченню Крайтора та Тарадая. І тому сьогодні прокурор О. Стражник з "нової" групи попросив ще два місяці перерви, щоб ознайомитись зі справою. “Бо наразі не можуть ефективно представляти державне обвинувачення. Навіть порядок дослідження доказів, встановлений судом не знають.” - писала представник потерпілих Євгенія Закревська у січні цього року і виклала такий документ:

Фото: Джерело: Євгенія Закревська.

“Після цього було звернення потерпілих до Генеральної Прокуратури, і групу прокурорів знову змінили. Повернули прокурорів департаменту у справах Майдану. Коло замкнулось. Але все це вартувало втрачених три роки, які свідомо вкрав у справи Юрій Луценко, - коментує адвокат потерпілих Євгенія Закревська, - І тепер виливається в недоліки досудового розслідування. Але тепер у потерпілих хоч є надія. Принаймні в справі з’явились прокурори, а не безкоштовний додаток до захисту”.

Недоліки досудового розслідування “вилізли" одразу. Під час дослідження протоколу огляду місця події суд запитав прокурора, чому немає флешносія з відеозаписом, який має додаватися до протокола.

Прокурор Малашич зазначила, що на жаль, це кримінальне провадження тривалий час розслідувалось різними підрозділами військової прокуратури. І коли воно потрапило до Генеральної прокуратури, частини доказів не знайшли. Це і відео, і фото записи – додатки до протоколу і кулі.

«Щодо окремих протоколів слідчих дій, то у них відсутні додатки, зокрема, фототаблиці, записи відеофіксації. Не має одного з металевих предметів, я не можу констатувати приналежність чи не приналежність його до гільз чи набоїв, тому кажу "металевого предмета", який був вилучений з ноги одного із потерпілих. У ході досудового розслідування він також був втрачений», - розповіла прокурор Малашич Суспільному.

Осердя кулі, її оболонка, чи то просто невідомий металевий предмет, про який зазначила Юлія Малашич, був вилучений з тіла потерпілого Топольницького під час ампутації гомілки. В цьому ж засіданні досліджували листування з лікарнею з приводу поранених і вилучених предметів. Як слідує з досліджених документів, зазначений предмет видав слідству заступник головного лікаря разом з іншими кулями, вилученими в інших потерпілих.

Фото: АДГ Прокурор військової прокуратури Львівського регіону П. Бурлака в засіданні Шевченківського р-го суду м. Львів по скасуванню постанови про закриття провадження по Віктору Крайтору. 15.02.2019 р

“Розплющений металічний предмет неправильної форми розмірами 2 на 1,5 на 0,2” - так його описує лікар.

Підозрюваний Тарадай, апелюючи до свого досвіду, зазначає в засіданні, що це не може бути будь-якою частиною кулі - ні осердям, ні оболонкою, бо по розмірах не підходить. Йому заперечує представник потерпілих Закревська, зазначаючи, що лікар - не експерт, і тому міг помилитись в точності вимірів. До того ж, внаслідок рикошету кулі можуть деформуватись дуже по-різному. І потім коментує, що саме халатність (або злий умисел) слідчих військової прокуратури є першопричиною можливості подібних дискусій і маніпуляцій. Адже слідчий, каже Закревська, навіть не сфотографував виданий лікарем предмет, не оглянув його, не склав протокол огляду, не направив на експертизу. І власне втратив або знищив сам предмет.

Фото: Незалежний громадський портал Представник потерпілих Євгенія Закревська і прокурори головної військової прокуратури в засіданні 10.03.2020 р.

“Роль військової прокуратури в цій справі - абсолютно деструктивна, від початку слідства і до судового розгляду”, - підкреслює Закревська, - “і ми ще не раз протягом розгляду справи будем стикатись з подібними “мінами уповільненої дії”.

Наступне засідання було призначено на 24 березня 2021 о 10:00, але через карантин знято з розгляду.