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Контррозвідка СБУ припинила шпигунську діяльність агента білоруського КДБ

Чоловіку повідомлено про підозру.

Контррозвідка Служби безпеки України на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність  громадянина Республіки Білорусь, який був завербований КДБ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що чоловік був завербований КДБ та цілеспрямовано прибув в Україну для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

"Задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про ситуацію у прикордонні; стан захищеності державного кордону України; порядок його охорони; технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України; характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо", - йдеться у повідомленні.

Також агент КДБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС  з числа секретносіів. Окрім розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, раніше у Болгарії викрили шістьох російських шпигунів, один з яких намагався сховатися в посольстві РФ.

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