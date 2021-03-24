Без перерв на каву та обговорень матчів мадридського Реалу. Іспанія експериментує з чотириденним робочим тижнем

Іспанській лівій партії “Más país” вдалося домовитися з коаліційним урядом про створення фонду у розмірі 50 мільйонів євро для допомоги компаніям, які хочуть запровадити 32-годинний тиждень. В той час як поза межами країни коментатори в соцмережах активно почали планувати свій переїзд до “раю на Землі” з сієстою та трьома вихідними на тиждень, самі іспанці до ініціативи ставляться скептично. І недаремно. Ті, хто колись працював у цій країні, на власному досвіді переконуються, що це воістину одне з найкращих місць для життя і найгірших для роботи.

Фото: EPA/UPG

У країні, де безробіття становить 16%, а серед молоді ця частка досягає 40,16% і є найвищою в Європі, ринок праці нагадує джунглі з законом про найсильніших. Робота перетворюється на найбільше благо. Тут вже не до сієст і скорочених годин. Дані Євростату підтверджують: іспанці насправді працюють більше годин ніж в середньому в ЄС. Більше за німців та скандинавів. У постковідну епоху навіть скарги на поганих шефів перестали бути актуальними. Тепер вже традиційні розмови про те, що зменшили зарплату, звільнили частину співробітників, а обовязки розподілили між тими, хто залишився, закінчуються однією фразою “Але я не скаржуся. Дякувати Богу, в мене є робота”.

Насправді проблема – це не п’ятиденний робочий день, а понаднормові години та нестабільна оплата праці. Для більшості самозайнятих в Іспанії восьмигодинний робочий день залишається недосяжним ідеалом. Бути фрілансером та представником креативної індустрії означає певну готовність до нестабільності та понаднормового графіку, тому що так чи інакше сучасним «голодним та вільним» художникам треба щомісяця платити податки. Тож в Іспанії у великої кількості “несправжніх самозайнятих” – від таксистів Уберу, перукарів до професорів та журналістів, які фактично працюють повний робочий день на компанію – немає ані гарантій, ані адекватного графіку роботи зі стабільними контрактами.

Рівність, екологічність та збільшення продуктивності

Прихильники ідеї чотириденного робочого тижня переконані, що зменшення кількості годин допоможе працювати ефективніше, а час, витрачений на поїздки можна буде використати на більш цікаві заняття. Як написав лідер Más País Іньїго Еррехон у своєму Твіттері “Європейські фонди повинні також використовуватися, щоб покращити здоров'я, піклуватися про навколишнє середовище та збільшувати продуктивність”.

Фото: EPA/UPG Іньїго Еррехон виступає у нижній палаті парламенту в Мадриді, 13 травня 2020 р.

Цей пілотний проєкт триватиме три роки. Гроші будуть виділені на те, щоб зарплата співробітників не зменшилася відповідно до часу проведеного на роботі. За найкращого сценарію інші компанії побачать позитивний ефект та згодом самостійно вже без допомоги держави почнуть долучатися до ініціативи.

Хоча такий сценарій і виглядає утопічно, для оптимізму у реформаторів є певні підстави. Згідно з дослідженням іспанських вчених Луїса Карденаса та Паломи Вільянуки, опублікованим у Cambridge Journal of Economics, скорочення робочого дня до п’яти годин матиме позитивний макроекономічний ефект. Буде створено 560 тис. нових робочих місць, безробіття зменшиться на 2.6%.

Крім теоретичного підґрунтя, в Іспанії вже є приклади успішного втілення ініціативи. Представники технологічної компанії Delsol стверджують, що це дозволило їм підняти рівень мотивації співробітників та почуття гордості за приналежність до компанії. Саме ця внутрішня мотивація сприяє збільшенню продуктивності та виконанню роботи якісніше та за короткий термін. Міжнародна дослідницький інститут Great Place to Work визнала Depsol одним з найкращих роботодавців Іспанії.

“Добити бізнес” та збільшити кількість нелегальних контрактів

Попри те, що перспектива працювати менше і виглядає заманливо, противників у неї теж вистачає. На жаль, увесь ринок праці – це не велика успішна айті компанія з системою заохочення співробітників, барбекю та відеоіграми по п'ятницях. Дуже часто хороші ідеї, спрямовані на покращення умов робітників, можуть мати зворотній ефект. Принаймні в Іспанії так вже траплялося не раз.

Однією з таких прекрасних ініціатив є система практик. Компанії підписують з університетами договори про залучення студентів переважно магістерських програм. Максимально в одній компанії студент може стажуватися до одного року та потім отримувати контракт на роботу. В теорії студент отримує необхідний досвід, а компанія підготовленого спіробітника. На практиці компанії “неформально” домовляються зі студентами про купівлю курсів, навчання на додаткових магістратурах. Таким чином, роботодавець отримує дуже дешеву роботу силу (400-600 євро) іноді на три – чотири роки, яка ще й самостійно оплачує свою другу або навіть третю вищу освіту.

Фото: EPA/UPG

Враховуючи, що у престижній компанії на один контракт претендує кілька студентів, а відсоток безробіття серед молоді в в Екстремадурі та Андалусії перевищує 50%, неважко здогадатися, що ані про барбекю, ані навіть про мінімальну повагу до прав працівників не йдеться.

А тепер якщо до цього додати коронавірусну кризу, коли малий і середній бізнес з усіх сил намагається вижити, інституціалізований робочий тиждень в 32 години може призвести або до його закриття, або до збільшення кількості практикантів та нелегальних самозайнятих, про яких вже згадувалося раніше. Тому серед головних аргументів противників ініціативи – те, що така реформа зараз не на часі. Економічна криза, а якій опинилася Іспанія – це не момент для експериментів. Туристичний бізнес, бари та загалом вся сфера послуг не може працювати чотири дні на тиждень, необхідне залучення додаткових працівників, що в результаті просто доб’є економіку. Та й не слід забувати, що, навіть попри гарантії не зменшувати оплату, в подальшому зарплата працівників, які працюватимуть чотири дні, впаде, а виробництва, що працюють щоденно, вимушені будуть добирати собі додаткові кадри на інші три дні.

Може скорочений робочий тиждень – це й хороша ініціатива, але точно не всі країни та компанії можуть собі дозволити таку розкіш.