​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
Торг России и Запада. На кону – Пекин
Торг России и Запада. На кону – Пекин
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
ГоловнаСвіт

Гігантський контейнеровоз сів на мілину і заблокував рух в Суецькому каналі

Судно направлялося з Китаю в нідерландський порт Роттердам.

Гігантський контейнеровоз сів на мілину і заблокував рух в Суецькому каналі
Контейнеровоз Ever Given
Фото: seanews.ru

Контейнеровоз Ever Given під прапором Панами  сів на мілину і повністю перекрив рух на півдні Суецького каналу.

Про це повідомляє  "Інтерфакс-Україна" з посиланням на британське видання "City A.M."

На фото в соцмережах видно, що судно стоїть поперек каналу, заблокувавши рух в обох напрямках.

Буксири вже протягом декількох годин намагаються зрушити контейнеровоз, однак, поки їм це не вдається.

Зазначається, що контейнеровоз сів на мілину незабаром після заходу в Суецький канал з Червоного моря. За даними міжнародної системи позиціонування суден (AIS), на південь від Суецького каналу в Червоному морі скупчилася велика кількість кораблів, які чекають проходу.

Ever Given, на борту якого знаходяться тисячі великовагових контейнерів, направлявся з Китаю в нідерландський порт Роттердам.

Нагадаємо, у 2010 році судно з одеськими моряками застрягло перед входом в Суецький канал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також