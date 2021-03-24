Гігантський контейнеровоз сів на мілину і заблокував рух в Суецькому каналі

Судно направлялося з Китаю в нідерландський порт Роттердам.

Контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину і повністю перекрив рух на півдні Суецького каналу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на британське видання "City A.M."

На фото в соцмережах видно, що судно стоїть поперек каналу, заблокувавши рух в обох напрямках.

Буксири вже протягом декількох годин намагаються зрушити контейнеровоз, однак, поки їм це не вдається.

Зазначається, що контейнеровоз сів на мілину незабаром після заходу в Суецький канал з Червоного моря. За даними міжнародної системи позиціонування суден (AIS), на південь від Суецького каналу в Червоному морі скупчилася велика кількість кораблів, які чекають проходу.

Ever Given, на борту якого знаходяться тисячі великовагових контейнерів, направлявся з Китаю в нідерландський порт Роттердам.

Нагадаємо, у 2010 році судно з одеськими моряками застрягло перед входом в Суецький канал.