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Путіна щепили від коронавірусу російською вакциною

Представник Кремля не уточнив, про яку саме вакцину йдеться.

Путіна щепили від коронавірусу російською вакциною
Фото: kremlin.ru

Президент России Володимир Путін зробив щеплення від COVID-19 російською вакциною.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Путін прищепився від коронавируса. Почувається добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", - цитують Пєскова російські ЗМІ.

Представник Кремля не уточнив, про яку саме вакцину йдеться. Російські посадовці стверджують про наявність трьох вакцин від коронавірусу, які є “абсолютно надійні та ефективні”.

Вакцинація Путіна відбувалась непублічно.

Нагадаємо, 4 березня, Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) оголосило про початок процедури послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review) російського препарату проти коронавірусу "Спутнік V".

Попри початок цієї процедури, російський виробник поки що не подав офіційної заявки до ЄАЛЗ з проханням про дозвіл на застосування. Тож поки що неможливо передбачити, коли саме в ЄС зареєструють цю російську вакцину та чи станеться це взагалі. 

У лютому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила подив через російську стратегію пропонувати одночасно для різних країн постачання мільйонів доз російських вакцин від коронавірусу, тоді як у самій РФ ще не досягнуто достатніх темпів вакцинації власного населення.

Попри це застосування вакцини "Спутнік V" схвалено у понад 40 країнах світу, зокрема й у двох країнах ЄС - Угорщині та Словаччині, котрі дозволили цей препарат, не чекаючи на рішення європейського регулятора. Крім того, про постачання цієї вакцини з Росією домовилася Чехія.

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