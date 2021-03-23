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Держсекретар США заявив, що "Північний потік-2" суперечить інтересам ЄС і підриває Україну

Блінкен повідомив про це під час свого першого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. 

Держсекретар США заявив, що "Північний потік-2" суперечить інтересам ЄС і підриває Україну
Энтони Блинкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що трубопровід "Північний потік-2" суперечить власним інтересам Євросоюзу та підриває Україну.

Цю заяву Блінкен зробив під час свого першого візиту до штаб-картир НАТО в Брюсселі, пише Reuters. Блінкен відзначив, що має обговорити питання трубопроводу з партнерами з Німеччини.

Раніше Ентоні Блінкен нагадував, що будь-яка організація, яка бере участь у російсько-німецькому проєкті "Північний потік-2", ризикує потрапити під американські санкції та має негайно відмовитись від робот на трубопроводі. 

"Північний потік-2" має складатися з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Він веде від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини і дозволяє транспортувати газ з Росії до країн ЄС в обхід України. Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати тільки ділянку у водах Данії. 

Німеччина неодноразово заявляла, що газопровід треба добудувати, але останнім часом в країні почали обговорювати механізм, який дозволятиме зупиняти поставки газу, якщо Росія використовуватиме трубу проти України.

США і деякі країни ЄС вважають, що проєкт "Північний потік" несе загрозу трансатлантичній безпеці. 

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