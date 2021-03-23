В НАТО обговорять виклики безпеці, зокрема питання Росії

Дводенна нарада Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відкриється у вівторок в Брюсселі, вона охопить важливі виклики, що постають перед Альянсом.

Про це заявив генеральний секретар організації Йенс Столтенберг, передає “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, міністри закордонних справ зустрінуться на цьому тижні, щоб підготувати грунт для майбутнього саміту НАТО в Брюсселі. В центрі уваги саміту буде ініціатива" НАТО 2030”, яка має на меті адаптацію Північноатлантичного альянсу.

"Ми повинні проявити сміливість і амбітність, щоб побудувати сильніший Північноатлантичний альянс в майбутньому, оскільки ми живемо в більш небезпечному і конкурентному світі, де виклики не знають кордонів", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО перерахував ці виклики: "дестабілізуюча діяльність Росії, загроза тероризму, витончені кібератаки, проривні технології, підйом Китаю та зміна клімату".

"Росія продовжує придушувати мирних інакомислячих у себе вдома, і демонструє зразок агресивної поведінки за кордоном, в тому числі з кібератаками і спробами втрутитися в наші вибори і підірвати наші демократії", - додав Столтенберг.

Він підтвердив, що альянс як і раніше прихильний подвійному підходу до Росії: "сильне стримування і оборона в поєднанні з відкритістю до конструктивного діалогу".

Засідання Північноатлантичної ради відбудуться 23-24 березня. Дата і формат майбутньої зустрічі НАТО у верхах ще не узгоджені, уточнив генеральний секретар.

Нагадаємо, незважаючи на значне скорочення податкових надходжень через пандемію коронавірусу, держави НАТО торік виділили на військові потреби майже 1,1 трлн доларів - на 2,7% більше, ніж роком раніше.