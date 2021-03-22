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ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg

Організація готує доповідь експертів, які повернулися з Уханю.

ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я схиляються до того, що походження коронавірусу пов'язане з торгівлею тваринами в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цього тижня ВООЗ оприлюднить доповідь експертів, які відвідали раніше китайський Ухань. За даними видання, у доповіді буде приведена версія, згідно з якою новий коронавірус може бути схожий за походженням з вірусом, який викликає тяжкий гострий респіраторний синдром.

Його початковими носіями були кажани, до людей він перейшов через невеликих ссавців - гімалайських Росса.

У публікації наводяться слова британського зоолога Пітера Дасзака, який повідомив, що на ринку в Ухані продавали тварин, які могли заразитися новим коронавірусом від кажанів і передати його людині.

Нагадаємо, 14 січня експерти ВООЗ прибули в Ухань, щоб встановити джерело походження коронавірусу.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю. Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату". 

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.

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