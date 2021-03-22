​Трамп закликав Байдена добудувати стіну на кордоні з Мексикою

Колишній президент США Дональд Трамп опублікував заяву, в якій звинуватив свого наступника Джо Байдена в кризі на кордоні США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ.

"Ми з гордістю передали адміністрації Байдена найбезпечніший кордон в історії. Все, що їм потрібно було зробити, - тримати цю плавно працюючу систему на автопілоті. Замість цього всього за кілька тижнів адміністрація Байдена перетворила національний тріумф в національну катастрофу", - заявив Трамп.

На його думку, єдиний спосіб покласти край прикордонній кризі - це "визнати свою повну невдачу і прийняти глибоко ефективну, перевірену політику Трампа".

Експрезидент США закликав Байдена "негайно завершити будівництво стіни, що може бути зроблено протягом кількох тижнів".

Тим часом, США продовжують боротися з напливом мігрантів, особливо неповнолітніх, на південному кордоні. За даними телеканалу CBS News, число дітей-мігрантів, які перебувають під вартою в США, перевищила 15 тис. На думку республіканців, до такої ситуації призвело скасування жорсткої міграційної політики Трампа, а також припинення будівництва прикордонної стіни.

Нагадаємо, у січні 2017 року 45-й президент США Дональд Трамп виконав одну зі своїх передвиборних обіцянок і підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

22 грудня 2018 року уряд США частково припинив роботу після того, як Трамп і Конгрес не змогли затвердити бюджету через питання фінансування стіни. Наприкінці січня, на 35-й день шатдауну, сторони домовилися про його припинення і роботу уряду на умовах тимчасового фінансування.

У лютому 2019 року Трамп ввів надзвичайний стан, щоб в обхід Конгресу профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

У лютому 2021 новий президент США Джо Байден офіційно закрив проєкт щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, а також скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.