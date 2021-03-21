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Трамп готує власну соціальну мережу, - ЗМІ

Про деталі не повідомляється.

Трамп готує власну соціальну мережу, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп, відсторонений від роботи в Twitter, Facebook та інших соціальних мережах після нападу на Капітолій 6 січня, планує запустити власну платформу за два-три місяці.

Про це розповів заявив телеканалу Fox один із його радників, передає Reuters.

Прессекретар кампанії Трампа-2020 Джейсон Міллер заявив, що Трамп знову увійде в простір соціальних медіа з новою власною платформою, яка "повністю перегляне гру".

Міллер не надав жодних деталей, і ніяких коментарів.

Минулого тижня Twitter заявив, що буде звертатися до громадськості щодо того, чи повинні лідери дотримуватися тих самих правил, що й інші користувачі.

Нагадаємо, упродовж кількох місяців Twitter накладав на деякі дописи Трампа застереження, а низку вилучив, називаючи їх суперечливими і такими, що порушують правила компанії.

9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими". Після блокування Трампа Facebook і Twitter подешевшали на $51 млрд. 12 лютого у Twitter підтвердили довічне блокування акаунту Трампа.

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