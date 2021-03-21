Віцепрезидентка США Камала Гарріс привітала з обранням нову президентку Танзанії Сулуху Хасан.

“Найкращі побажання Сулуху Хасан після складання нею присяги як нового президента Танзанії – першої жінки, яка обійняла цю посаду. США готові співпрацювати з вами для зміцнення відносин між нашими країнами”, – написала Гарріс у твіттері.

Mama samia,your win is our win.Congrats pic.twitter.com/05VRJ5c43b — carol Mutua (@carolmutua1) March 20, 2021

Зазначимо, в Африці, окрім Хасан, є ще одна жінка, яка керує країною: це президент Ефіопії Сале-Ворк Зевде, однак її обов’язки здебільшого церемоніальні.

Нагадаємо, уперше в історії Танзанії пост президента посіла жінка. В п'ятницю, 19 березня, 61-річна Самія Сулуху Хасан, яка раніше обіймала посаду віцепрезидента, склала присягу.

Колишній президент Танзанії 61-річний Джон Магуфулі несподівано помер минулого тижня. Він обіймав посаду глави держави з 2015 року.