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Камала Гарріс привітала з обранням нову президентку Танзанії

Напередодні Сулуху Хасан склала присягу.

Камала Гарріс привітала з обранням нову президентку Танзанії
Фото: wikipedia

Віцепрезидентка США Камала Гарріс привітала з обранням нову президентку Танзанії Сулуху Хасан.

“Найкращі побажання Сулуху Хасан після складання нею присяги як нового президента Танзанії – першої жінки, яка обійняла цю посаду. США готові співпрацювати з вами для зміцнення відносин між нашими країнами”, – написала Гарріс у твіттері.

Зазначимо, в Африці, окрім Хасан, є ще одна жінка, яка керує країною: це президент Ефіопії Сале-Ворк Зевде, однак її обов’язки здебільшого церемоніальні.

Нагадаємо, уперше в історії Танзанії пост президента посіла жінка. В п'ятницю, 19 березня, 61-річна Самія Сулуху Хасан, яка раніше обіймала посаду віцепрезидента, склала присягу.

Колишній президент Танзанії 61-річний Джон Магуфулі несподівано помер минулого тижня. Він обіймав посаду глави держави з 2015 року.

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