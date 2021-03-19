Борис Джонсон отримав щеплення вакциною AstraZeneca

Джонсон також закликав інших людей робити щеплення проти COVID-19.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав першу дозу вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це він повідомив у Twitter.

Такий крок має на меті заспокоїти громадськість та запевнити людей у безпечності та ефективності вакцини.

56-річний Джонсон закликав інших людей робити щеплення проти COVID-19, посилаючись на дані незалежного британського регулятора, які свідчать, що переваги щеплення вакциною AstraZeneca значно перевищують ризики.

“Зробіть укол, коли вас попросять це зробити. Це добре для вас, це добре для вашої родини і це чудова річ для всієї країни”, - написав він.

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine.



Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

У квітні прем'єр-міністр Великобританії лікувався в лікарні від COVID-19, де провів кілька днів в реанімації.

Очікується, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс також отримає щеплення вакциною AstraZeneca.

Нагадаємо, 16 березня Європейське агентство з лікарськіх засобів (EMA) заявило, что наразі не бачить будь-яких ознак того, что вакцина AstraZeneca может викликати тромби.

З аналогічною заявою 19 березня виступили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

З кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.