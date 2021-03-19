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ФСБ заявила про затримання ще 14 учасників "українського радикального руху" у двох містах

Затримання відбулися в Геленджику та Ярославлі.

ФСБ заявила про затримання ще 14 учасників "українського радикального руху" у двох містах
Фото: ura.ru

Федеральна служби безпеки Росії заявила про затримання в Геленджику і Ярославлі 14 учасників "українського молодіжного радикального неонацистського спільноти "М.К.У."". У них нібито вилучено нацистські матеріали, зброю та інструкції з виготовлення вибухових пристроїв.

Про це з посиланням Центр громадських зв'язків ФСБ повідомило російське інформагентство ТАСС.

Зазначається, що учасники були затримані в рамках кримінальної справи за ст. 282.1 КК РФ ("Створення екстремістського угруповання і участь в екстремістському угрупованні").

Згідно з інформацією відомства, група була сформована в 2019 році громадянином України Єгором Красновим, 2000 року народження. Торік він закликав своїх прихильників активізуватися на території Росії.

"В якості демонстрації прихильності нацистській ідеології членами вказаної групи була спалена копія Прапора Перемоги. Відеозвіт про цю акцію надісланий членам "М.К.У." в Україну", - повідомили у ФСБ.

У російській спецслужбі додали, що учасники спільноти мали намір скоїти теракти, для підготовки до цього вони нападали на бездомних та представників молодіжних субкультур і били їх.

Згодом ТАСС повідомило, що організатора екстремістського угруповання в Геленджику арештували до 15 травня.

Місяць тому ФСБ повідомила, що у російському Воронежі силовики припинили діяльність прихильників "української молодіжної групи "МКУ", причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств".

Згодом соціальна мережа Facebook заблокувала повідомлення російських ЗМІ про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи". ЗМІ посилалися на повідомлення і відео російських силовиків і в оригіналі релізу не йшлося про зв'язок затриманих з Україною. Експерти порталу StopFake вказали на те, що ЗМІ самовільно "приписали" український націоналізм підозрюваним у екстремізмі. 

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