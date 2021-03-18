Сенат США затвердив Бернса директором ЦРУ

Сенат Сполучених Штатів підтримав запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру досвідченого дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення затвердити колишнього посла в Росії і колишнього заступника державного секретаря США Бернса на посаду очільника агентства Сенат ухвалив одноголосно.

Раніше, 3 березня, Комітет Сенату США з питань розвідки одностайно затвердив кандидатуру Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління США.

На своїй посаді Бернс, як очікується, зосередиться,зокрема, на розслідування нещодавніх хакерських атак на уряд США.

Нагадаємо, 25-26 лютого 2014 року Бернс був першим дипломатом, який відвідав Україну після Революції Гідності. Він побував у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, в якому відспівували загиблих, а також провів бесіди з активістами Майдану – представниками медичної служби, релігійними діячами, членами громадських організацій.

У 2005-2008 роках Бернс був послом США в Росії, пізніше його змінив на цій посаді Майкл Макфол.