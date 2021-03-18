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Розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - посольство США

"Цей дзвінок відбудеться. Ми переконані в цьому".

Розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - посольство США
Фото: Сергей Нужненко

Телефонне спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов’язково відбудеться "без жодних передумов".

Про це йдеться відповіді посольства Сполучених штатів Америки на запит "Європейської правди".

"Цей дзвінок відбудеться. Ми переконані в цьому", - наголосив речник посольства Деніел Лангенкемп.

Дипломат зазначив, що президент Байден взяв на себе низку зобов’язань щодо міжнародної співпраці, і у тому числі є "відданим другом України".

"Примітно, що нинішня адміністрація США приділяє Україні багато уваги... Держсекретар Блінкен провів переговори з міністром Кулебою 1 лютого, майже відразу після свого призначення. Міністр оборони Таран спілкувався зі своїм американським колегою Остіном 19 лютого. Кілька інших високопосадовців також вже контактували або мають заплановані переговори", - наголосили у посольстві.

Там також нагадали про заяви Білого дому та Держдепу про підтримку України на річницю окупації Криму, а також про надання Україні траншу безпекової допомоги у березні.

Коментуючи запитання про можливі умови телефонної розмови президентів, речник посольства наголосив, що з боку США таких умов немає.

"Україна для нас – партнер, а у відносинах з партнерами ми не висуваємо вимог і не маємо жодних передумов для ведення діалогу. Але ми натхненні тим, як Зеленський у останні тижні вдається до потужних дій проти недоброчесних інтересів, які досі тягнуть Україну донизу", - сказано у повідомленні.

Причиною затримки з телефонними переговорами між Байденом і Зеленським у посольстві назвали зайнятість Байдена внутрішніми проблемами в США.

 "Але розмова відбудеться, ми переконані", - додав Лангенкемп.

Нагадаємо, 23 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про підготовку телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

Перед цим колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив думку, що США повинні відновити стратегічне партнерство з Україною, а президент Джо Байден подзвонити президенту України Володимиру Зеленському.

Волкер зазначив, що Президент Байден говорив з Володимиром Путіним про Україну лише за тиждень перебування на цій посаді, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. “Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував главам майже 30 інших держав”, – сказав Волкер.

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