У Білому домі відреагували на виклик посла Росії після слів Байдена

Адміністрація президента США Джозефа Байдена буде вести себе прямо у відносинах з Росією і діяти не так, як попередня американська влада.

Про це заявила на пресконференції речниця Білого Дому Дженніфер Псакі, пише Liga.Net.

"Ми, звичайно, бачили ці повідомлення (про виклик на консультації посла РФ, - ред.). Я б сказала, що наша адміністрація буде дотримуватися іншого підходу в наших відносинах з Росією, ніж попередня адміністрація", - відповіла вона, коли її попросили відреагувати на виклик Росією свого посла у Вашингтоні.

Псакі наголосила, що США будуть "діяти прямо" в питаннях з РФ, які їх турбують. Вона зазначила, що Білий дім вже висловив ключові висновки розвідки про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але також постійно моніторить інші галузі, що викликають побоювання.

"Ми будемо висловлюватися з питань, що викликають у нас стурбованість. І, як сказав учора президент, росіяни, безумовно, будуть нести відповідальність за свої дії. Скоро ми розповімо про це докладніше", - додала вона.

Нагадаємо, 17 березня Російська Федерація викликала свого посла в США Анатолія Антонова на консультації, "щоб проаналізувати перспективи відносин з Вашингтоном". Напередодні президент США Джозеф Байден під час інтерв'ю телеканалу ABC сказав, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.