Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування катастрофи МАУ, - МЗС

Це питання можуть розглянути на Раді ICAO.

Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що наданий Іраном звіт не задовольняє Україну, а за результатами його опрацювання лишилося дуже багато запитань, зокрема стосовно доброї волі Ірану проводити неупереджене розслідування. Тому Україна буде координувати зусилля з міжнародними партнерами та використовувати можливості різних міжнародних майданчиків, щоб домогтися справедливості.

"Насамперед, це питання може бути розглянуте на Раді ICAO. По-друге, ми, безумовно, будемо вимагати поновлення та продовження відповідного технічного розслідування аж до того моменту, поки ми не побачимо дотримання іранською стороною всіх вимог, які передбачає додаток 13 Чиказької конвенції (Розслідування авіаційних подій, - ред.) І, безумовно, це вплине на перебіг нашого міжурядового переговорного процесу", - сказав Єнін.

За його словами, найголовніше, що мав би містити цей звіт, – це чіткий опис всього ланцюга дій і подій, які передували катастрофі.

"Ми цього не бачимо, натомість стикаємося з простим припущенням про нібито людську помилку. Жодного підтвердження того, на якій підставі зроблено такий висновок, ми не отримали. Досить безпідставним нам виглядає посилання іранської сторони на те, що ключовий доказ, який мав би підтвердити або спростувати сьогоднішню версію іранської сторони, не збережено. Зокрема, йдеться про запис у кабіні оператора системи протиповітряної оборони. За заявою іранської сторони, цей технічний носій, на жаль, не зберігся", - констатував заступник міністра.

Стосовно наявних механізмів, за допомогою яких можна спонукати Іран продовжити технічне розслідування авіатрощі літака МАУ, Єнін зауважив, що "є важелі політичні як багатосторонні, так і двосторонні".

Нагадаємо, Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року. У ньому йдеться про те, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС України заявили, що звіт Ірану - не що інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття літака.

22 грудня 2020 року Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила технічний звіт про причини катастрофи. Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня минулого року в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.