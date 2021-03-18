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У Вірменії в червні відбудуться дострокові парламентські вибори

Прем'єр Пашинян погодився піти у відставку.

У Вірменії в червні відбудуться дострокові парламентські вибори
Фото: EPA/UPG

У Вірменії 20 червня відбудуться дострокові вибори до парламенту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян у своєму фейсбуці після переговорів з лідером найбільшої опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіком Царукяном.

"На зустрічі ми констатували, що найкращим виходом із внутрішньополітичної ситуації є позачергові парламентські вибори. З урахуванням також моїх обговорень з президентом Вірменії, фракцією «Мій крок», головою фракції «Світла Вірменія» Едмоном Марукяном, 20 червня поточного року у Вірменії відбудуться позачергові парламентські вибори", - написав Пашинян.

Нагадаємо, що політична криза у Вірменії почалася після поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

У лютому 2021 року ситуація загострилась після того, як Генштаб збройних сил зажадав відставки уряду Пашиняна. Прем'єра звинуватили у невмінні приймати адекватні рішення у кризовій ситуації.

Пашинян у відповідь без схвалення президента звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна, звинувативши того у спробі військового перевороту.

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