«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?

Президент Соединённых Штатов Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей . Эта фраза прозвучала в интервью телеканалу ABC. Глава Белого дома также сообщил, что его российского визави ожидают последствия, если будет доказано вмешательство России в американские выборы 2020 года. Тем временем рубль упал, а посол РФ в США Анатолий Антонов был отозван в Москву для последующих консультаций . Пока неясно, как долго они продлятся. Вашингтон уже заявил, что намерен сотрудничать с Россией там, где есть общий интерес. Перейдёт ли Байден от слов к делу, пока непонятно. Очевидно одно: Путин точно будет отвечать.

Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден обескуражил всех своим столь прямым заявлением в адрес российского визави – Владимира Путина. Мало кто ожидал, что глава Белого дома (пускай и в качестве утвердительного ответа) назовёт лидера РФ «убийцей». Думаю, на это не рассчитывала и российская сторона.

Всё это произошло на фоне опубликованного американской разведкой доклада, в котором говорилось, что Россия и Иран пытались повлиять на результаты президентских выборов в США 2020 года.

«У нас с ним был долгий разговор. Я ему сказал: я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что вмешательство было, будьте готовы к последствиям». Когда же журналист спросил о том, какие действия предпримет Байден в отношении Путина, тот ответил: «Вскоре увидите».

Мы не знаем, чего ждать от Байдена Путину и России. Предполагать что-то не имеет смысла: об этом знает только президент США и его ближайшее окружение. Инструментария у американцев в достатке – здесь можно вводить любые санкции. Однако пока неясно, а захочет ли новая американская администрация переходить от слов к делу.

Фото: EPA/UPG Политики встречалысь раньше. Вице-президент США Джо Байден (справа) и премьер-министр России Владимир Путин (слева) во время переговоров в Москве, 10 марта 2011 г.

В том же интервью Байден заявил: «В тех сферах, где у нас есть общие интересы, мы с Россией можем сотрудничать – поэтому я и предложил продлить нашу ядерную сделку».

Далее было заявление Госдепартамента, который отреагировал на спешный отъезд из США посла РФ Антонова. Во внешнеполитическом ведомстве акцентировали, что Соединённые Штаты поддерживают отношения с Россией там, где это отвечает их интересам, но намерены привлекать Москву к ответственности «за злонамеренные действия».

«По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия... Мы также ясно осознаем проблемы, которые создаёт Россия», – отметила представитель госдепартамента Джалина Портер.

Теперь же мы услышали официальную позицию Белого дома. Пресс-секретарь администрации Джейн Псаки отметила: «Мы будем высказываться по вопросам, вызывающим у нас озабоченность. И, как сказал вчера президент, россияне, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее». Впрочем, в конце она добавила, что не исключает того, что США могут сотрудничать с РФ в сферах, где есть общий интерес

Давайте посмотрим на эту ситуацию абсолютно трезво. По многим вопросам американцам – хотят они того или нет – приходится сотрудничать с россиянами. География здесь обширна: Венесуэла, в целом Европа, Кавказ, Ливия, Сирия, Афганистан, Северная Корея, Арктика. Отдельно можно добавить вопросы ядерного вооружения, климатических изменений, терроризма и так далее. Могут ли позволить себе США полностью разорвать контакт с Россией? Нет. Такого даже не было во времена холодной войны. Сейчас это и подавно невозможно.

Почему? Потому что главная головная боль Соединённых Штатов – это Китай и две нестабильные, но ядерные страны – Иран и Северная Корея. Все эти направления затрагивают интересы России.

Поэтому любая американская стратегия в отношении Кремля всё равно будет сводиться к предупреждению тех или иных действий со стороны РФ и к созданию условий, при которых власть в России сама по себе падёт. Однако не стоит ожидать, что американцы могут повлиять на то, кого российская система выберет. Выбирать, если это ещё случится, там будет вновь силовой блок. Здесь тоже строить иллюзий не стоит.

Фото: EPA/UPG

Срочный отъезд посла РФ Антонова – это не демарш России. Москве не выгодно обрывать взаимоотношения с США. Впрочем, пока неясно, как долго будут длиться консультации российского МИД с дипломатом. Этот процесс может затянуться надолго. Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что консультации с дипломатом в различных инстанциях (те только во внешнеполитическом ведомстве) «займут столько времени, сколько нужно». Вероятнее всего, данный случай стоит воспринимать как «жёлтую карточку» для самого Антонова.

С момента вступления Байдена в должность последний пытался «перегрузить» отношения с новой американской администрацией. Начать диалог с чистого листа при замораживании уже имеющихся противоречий – приблизительно так можно охарактеризовать новую стратегию РФ с точки зрения дальнейшего взаимодействия с Соединёнными Штатами.

Что-то получилось. Стороны продлили договор о сокращении и ограничении стратегического ядерного вооружения (СНВ - III) на пять лет. И Вашингтон, удержавший архитектуру безопасности в Европе, и Москва, не вступившая в гонку вооружений и сохранившая по этой причине миллиарды долларов, вздохнули с облегчением. Однако на этом безоблачные дни для российского посла закончились.

Нынешнее заявление Байдена – это прямое доказательство того, что дипломат не справился со своей работой. И теперь все ждут решения со стороны Кремля. Или же Антонова (бывшего замминистра обороны РФ, к слову) вновь отправят в Вашингтон с директивой: усилить подрывные действия, или его заменят на другого человека, сохранив ту же инструкцию.

Однако это уже формальности. Важнее здесь нечто иное – реакция Путина. Он точно будет отвечать, причём действенно. И это будет не лобовой ответ в виде очередного вмешательства в политические дела США. Вероятнее всего, речь будет идти о создании дополнительных точек напряжения, эскалации на уже существующих «горячих» направлениях.

Фото: kremlin.ru

Украина здесь не исключение. Москва может попытаться обострить обстановку, в особенности сейчас. Нынешняя внутриполитическая ситуация в нашей стране это сделать позволяет: у нас дестабилизация случается как с Россией, так и без её участия.

И вот уже вопрос необходимо задать самому Байдену: а готов ли он не на словах, а на деле поддержать Украину? Для начала вспомнить, что 18 марта – день, когда был окончательно оккупирован Крым. Далее осознать, что, отказывая в общении президенту Зеленскому, он не просто передаёт украинцам негативный сигнал, но и создаёт ситуацию, при которой Путин может подумать, что у него развязаны руки. Третье – понять, что двусторонние отношения не строятся со стратегическим партнёром без того, чтобы туда назначить посла. О вопросах санкций, инвестиций, «Минска» и военной помощи вообще говорить не будем. Это и так очевидно.

Только после того, как Байден начнёт вести активную политику в отношении Украины, станет понятно, что он настроен к России предельно решительно. Что он готов перейти от слов к делу. Что же касается того, как американский президент именовал Путина, так послушайте, США много и долго общались и продолжают общаться со всякими диктаторами. И те от этого не перестают править, а мир не становится безопаснее. Пока без иллюзий.