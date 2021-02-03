США і Росія офіційно продовжили договір СНВ-3/New START на п'ять років

Сполучені Штати Америки і Росія продовжили дію договору про стратегічні і наступальні озброєння СНВ-3/New START на п'ять років - до 5 лютого 2026 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії, де сьогодні відбувся обмін нотами з посольством США про завершення внутрішніх процедур, необхідних для продовження договору. Продовження договору підтвердив і державний секретар США Ентоні Блінкен.

Домовленість про продовження договору було досягнуто під час телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.

Угода буде діяти в такому ж вигляді, як його підписали Барак Обама і Дмитро Медвєдєв у 2010 році, без будь-яких змін чи доповнень.

Угода накладає обмеження на кількість ядерних боєголовок та засобів їх доставки, таких як міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети підводних човнів і тяжких бомбардувальників, у власності обох держав.

Нагадаємо, що в 2019 році завершився договір між США і Росією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), який підписали в 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган.

Документ фіксував відмову цих країн випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.