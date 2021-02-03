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Засновник Amazon Джефф Безос йде з посади генерального директора компанії

В третьому кварталі 2021 року Безос перейде на посаду виконавчого директора Amazon, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.

Засновник Amazon Джефф Безос йде з посади генерального директора компанії
Фото: EPA/UPG

Американський підприємець, засновник найбільшого у світі рітейлера Amazon Джефф Безос полишає посаду генерального директора компанії.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

В третьому кварталі 2021 року Безос перейде на посаду виконавчого директора Amazon, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.

Безос має намір зосередити свою енергію і увагу на нових продуктах та ініціативах компанії.

У листі до співробітників компанії Безос повідомив, що передає лідерство Енді Яссі.

«Енді добре відомий в компанії і працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Він буде видатним лідером, і я йому повністю довіряю», - зазначив Безос.

Нагадаємо, 7 січня стало відомо, що Ілон Маск став найбагатшою людиною світу за версією Bloomberg, посунувши з першого місця у рейтингу засновника Amazon Джеффа Безоса. Статки засновника компанії Tesla перевищили 200 мільярдів доларів. Активи Безоса оцінюють у 186 мільярдів доларів.

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