Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію

За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Про це інформує пресцентр СБУ. Указ РНБО про введення санкцій був підписаний ще 29 січня.

"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів", - сказано в повідомленні.

ZN.UA з посиланням на джерела в СБУ написало, що літаками цих авіакомпаній до Росії літали голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук та його колега Тарас Козак.

Ці літаки, за даними джерел, були перереєстровані у Молдові після того, як у США озвучили намір ввести щодо Медведчука санкції. Козак і Медведчук літали цими літаками в Росію, при чому рейси були прямими, що заборонено.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

Як повідомляли, Кабінет міністрів на засіданні 27 січня почав процес введення санкцій проти 12 російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

Також під санкції потрапить Державна корпорація по організації повітряного руху в Російській Федерації, яка надає аеронавігаційні послуги.

Санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.

Вчора також були введені в дію санкції щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.