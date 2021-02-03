Разумков не підтримав санкції проти каналів Медведчука

"До каналів санкції - це погано. Незважаючи на те, чиї вони".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився підтримати санкції проти каналів, пов'язаних з головою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком ("112 Україна", NewsOne і ZIK).

У коментарі виданню "Бабель" Разумков заявив, що обмежувальні заходи щодо каналів - це погано.

"Я утримався. Санкції добрі там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут усе не на місці. І до каналів санкції - це погано. Незважаючи на те, чиї вони", - сказав Разумков.

Раніше стало відомо, що Разумков не став підписувати рішення РНБО про санкції. Спікер Ради - один з 19 членів Ради. Рішення РНБО, відповідно до закону, приймає не менше 2/3 голосів від свого складу, в силу вони вступають після відповідного указу президента України.

У спецефірі "112" зазначили, що це рішення підтримали 17 з 19 членів Ради нацбезпеки. Але, за інформацією "Бабеля", ще один член РНБО був у відрядженні.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що в основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року.

За інформацією ZN.UA, підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО.