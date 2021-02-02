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Янукович кличе українських прокурорів у Ростов

В Офісі генпрокурора кажуть, що це маніпуляція.

Янукович кличе українських прокурорів у Ростов
Янукович во время пресс-конференции в Москве,2 марта 2018.
Фото: EPA/UPG

Експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його тимчасового перебування у Російській Федерації для "з'ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу адвокатського об'єднання Aver Lex.

Відповідні заяви подані захистом Януковича. Інформацію про вручення Януковичу нової підозри у державній зраді за підписання "харківських угод" на користь Російської Федерації, адвокати називають неправдивою.

У зв'язку з цим, Янукович, мовляв, знову звернувся до ОГП з проханням приїхати до нього в Російську Федерацію, де він раніше "отримав тимчасовий притулок".

За словами адвоката Віталія Сердюка, "місце перебування Януковича давно відоме правоохоронним органам України".

"І, незважаючи на те, що у ДБР абсолютно немає підстав для того, щоб виносити будь-які підозри за харківськими угодами, Віктор Янукович в черговий раз готовий до зустрічі і максимальної співпраці зі слідством для встановлення і покарання винуватців злочинів 2014 року", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора пояснюють, що не можуть допитати експрезидента Віктора Януковича у Ростові-на-Дону, оскільки Росія не дає для цього відповідної міжнародної допомоги. Про це у коментарі "Українській правді" заявив керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський.

Донський зазначив, що нинішня заява адвокатів ще не надходила в Офіс генпрокурора, однак не є чимось новим для слідства, адже подібні звернення прокурори вже отримували. Він пояснив, що проведення якихось слідчих дій на території Російської Федерації не є можливим, адже ця країна не відповідає на запити українських правоохоронців, і це відомо, власне і адвокатам Януковича.

"Ця заява не містить під собою жодних реальних підстав. Згідно з кримінально-процесуальним законодавством участь прокурорів у проведенні процесуальних дій на території іншої держави можлива лише через механізм міжнародної правової допомоги. Компетенція з’являється лише в тому випадку якщо ми направили запит Росії і вона погодилася його виконати. Але (і ми на цьому неодноразово наголошували) всі наші запити, зокрема у справі про розстріли на Майдані, Росія виконати відмовляється, посилаючись на це, що справа, мовляв політична", - пояснив Донський.

За словами прокурора, цей вкид не має під собою реальної мети.

"Оця риторика адвокатів, які обізнані з матеріалами клопотання і знають що РФ нам відмовляє, пов’язана виключно з тим, щоб створити штучний інформпривід нібито Янукович хоче, щоб його допитали. При цьому ми дійсно зацікавлені почути підозрюваного. Якби він дійсно хотів дати покази, у нього є безліч можливостей їх дати", - додав Донський.

Як повідомляли, 28 січня Януковичу оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди".

У березні 2017 року адвокат Януковича Сердюк розповів журналістам, що його підзахисний зареєстрований за адресою: РФ, місто Ростов-на-Дону, вул. Єременко 81, корпус В. Адвокат зазначив, що адреса підтверджена міграційною службою та Генпрокуратурою РФ.

Як писали раніше ЗМІ, за цією адресою розташоване елітне котеджне селище, на територію якого потрапити неможливо.

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