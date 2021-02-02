Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

Верховна Рада 2 лютого ухвалила закон щодо посилення відповідальності вчинення кримінальних злочинів проти журналістів.

За відповідний законопроєкт №3633 у другому читанні проголосував 341 народний депутат.

Законопроєкт спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності.

Документом пропонується збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу. Також викладено в новій редакції частину четверту статті 345-1 Кримінального кодексу України, якою передбачена кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю пропонується карати штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років. Ці ж дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, зможуть спричинити за собою штрафом від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000-51 000 грн) або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Поки що стаття 171 КК України за вплив на журналіста передбачає штраф до 200 нмдг (до 3400 грн), або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. Якщо це вчинила службова особа, то передбачено штраф у 200-500 нмдг (3400 - 8500 грн), або обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Нові норми набудуть чинності після підписання президентом.

Як повідомлялося, 4 листопада Рада підтримала законопроект №3633 у першому читанні.

Нагадаємо, у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності журналістів. Документ вводить кримінальну відповідальність за вилучення матеріалів і техніки у працівників ЗМІ. Також цей закон деталізує положення Кримінального кодексу, згідно з якими передбачено відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.