Венедіктова призначила службову перевірку прокурору в справі "Роттердам+"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вирішила назначити службову перевірку прокуророві Віталію Пономаренко, який здійснює процесуальне керівництво у справі про "Роттердам+".

Таким чином Венедиктова відреагувала на звернення Національного антикорупційного бюро, яке попросило змінити прокурора.

Пономаренко двічі - 27 серпня 2020 року і 21 січня 2021 року - закривав провадження у цій справі на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати). Обидва рази справу було поновлено.

Венедиктова вказала, що детективи НАБУ двічі просили Вищий антикорупційний суд відвести прокурора, але "той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати", відмовив їм.

Генеральний прокурор вважає, що проблема справи "Роттердам+" не в прокуророві Пономаренку, а у неефективному розслідуванні, яке триває вже майже чотири роки.

"Я не дозволю перетворити Офіс Генерального прокурора на джерело всіх бід. Не буде цього", - написала Венедіктова в фейсбуці, погодившись, проте, призначити "ґрунтовну, абсолютно прозору службову перевірку професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209".

"Я обіцяю забезпечити справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи і забезпеченням процесуального керівництва", - написала Венедіктова.

Нагадаємо, що березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.