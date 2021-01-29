Вищий антикорупційний суд і Вища рада правосуддя посварилися через дисциплінарні справи проти суддів

Вищий антикорупційний суд і Вища рада правосуддя обмінялися звинуваченнями через дисциплінарні справи проти суддів.

Першим почав ВАКС, який ввечері 28 січня оприлюднив заяву, прийняту на зборах суддів.

В ній йдеться про те, що практична діяльність Вищої ради правосуддя під час здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів Вищого антикорупційного суду в окремих випадках не відповідає основним завданням ВРП та може нести ризик підриву незалежності суду.

ВАКС вважає, що деякі рішення ВРП нібито можуть вказувати на спроби притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за правову позицію, висловлену в судових рішеннях, а також ухвалену у справах, що викликають значний суспільний резонанс.

Оцінка Вищої ради правосуддя дій та рішень суддів у таких випадках ґрунтується на певних правових позиціях членів ВРП, які не узгоджуються з судовою практикою, йдеться в заяві.

"Таким чином, на думку суддів, нівелюється значення встановлених законодавством судових процедур, зокрема, процедури оскарження судових рішень. Все це створює серйозні перешкоди для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами і здійснення судом судового розгляду", - заявили в ВАКС.

По-друге, занепокоєння суддів викликали дія одного з членів ВРП, які полягали нібито у неправомірному витребуванні копій матеріалів судової справи, розгляд якої суддями не закінчено, задля оцінки вчинених суддями процесуальних дій та ухвалених рішень.

ВРП назвала цю заяву маніпулятивною та спрямованою на його дискредитацію.

Рада порахувала, що зі 152 скарг на дії суддів Вищого антикорупційного суду, які надійшли в 2020 році, щодо 102 скарг прийнято рішення про повернення їх скаржникам або про відмову у відкритті дисциплінарної справи. "Тобто дві третини скарг на суддів ВАКС визнані ВРП безпідставними", - йдеться на сайті ВРП.

"ВРП вчергове наголошує, що рішення Ради щодо всіх без винятку суддів ґрунтуються виключно на законі, та закликає оцінюючи діяльність ВРП, керуватися не суб’єктивними думками, а спиратися на факти, реальні статистичні дані та мотивовані рішення ВРП", - заявила Рада правосуддя.