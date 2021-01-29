Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук розчарувався в Мінських переговорах та назвав їх фальшивкою.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Наш" ввечері 28 січня.

"З Росією щось поладнать непросто. Я не хочу, щоб були зайві ілюзії, що ми можемо щось поєднати. Ми працюємо вже сім років і практично поєднуємо дуже мало, а останні пів року - взагалі нічого, тому що Росія має інші погляди", - сказав Кравчук, визнавши таким чином, що переговори зайшли в глухий кут.

"Коли я прийшов на перше засідання 22 липня, в Мінську було домовлено про всеосяжну тишу, і ми почали виконувати ці домовленості, я подумав, відверто скажу, що, можливо, почалися якісь кроки, щоб іти більш зрозуміло, більш активно і більш відповідально до миру. Не тільки Україні, але й всім учасникам процесу. Але коли я побув на цих зустрічах і побачив, що це фальшивка; що вони говорять одне, а роблять інше; що вони думають, що можна обдурити Україну і вона піде на якісь поступки тільки односторонні; що вона буде здавати національні інтереси заради якихось незрозумілих цілей, - я зробив висновки, що нічого домовитися в нормальних умовах неможливо", - сказав Кравчук.

Він додав, що "якщо Росія тисне і говорить неправду", потрібно діяти такими ж методами і покластися на політичний тиск з залученням міжнародних партнерів.Кравчук поскаржився, що Росія перекручує Комплексу заходів з виконання Мінського протоколу та інтерпретує його в своїх інтересах.

"Він складається з 11 пунктів. Чому вони висмикують один пункт - дев'ятий [відновлення контролю над кордоном після місцевих виборів на Донбасі] - і кажуть: от Україна не виконує заходів? Я кажу: давайте виконувати всі 11 зразу. Ну не можна висмикувати один, який комусь здається важливим, а всі інші для прикраси. Не можна так. Треба діяти відповідно до прийнятих документів", - сказав голова делегації.

Кравчук розповів також, що на черговому засіданні планує запитати, чи підтримує Росія "7 пунктів", які напередодні проголосив ватажок "ДНР" Денис Пушилін. "Якщо вони схвалюють "7 пунктів", де зовсім не йдеться про інтеграцію цих районів в Україну, а йдеться про утворення національно-російських державних структур, то нехай вони скажуть це на засіданні", - сказав перший президент.

При цьому він не відповів прямо на запитання, чи залишатиметься він у ТКГ в таких умовах, сказавши, що це залежатиме від подальшого розвитку подій.

"Мінські переговори мають й інші завдання. Скажімо, санкції. Вони мають завдання об'єднання наших європейських партнерів, ми хочемо цим показати, що Україна була і є прихильником виконання, а не виконуються домовленості, бо цього не хоче Росія", - сказав Кравчук.

"А коли ми побачимо, що це пуста розмова, яка не дає більше жодних результатів і не відкривається дорога до миру, - так, нам доведеться приймати історичне рішення - запропонувати інший формат", - підсумував він.

Нагадаємо, що в 2020 році Україна розробила" план спільних кроків" для ТКГ, яка містила пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачав низку умов для проведення виборів:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

План не було підтримано на рівні ТКГ.