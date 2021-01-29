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Разумков підписав закон про компенсації для громадян з електроопаленням

Документ передано на підпис президенту.

Разумков підписав закон про компенсації для громадян з електроопаленням
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, що передбачає компенсації на тлі здорожчання тарифів на електроенергію.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон про внесення змін до додатка №3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію (проект №4672)", - сказано в повідомленні.

Документ передано на підпис президенту України.

Ухвалений Верховною Радою закон передбачає виділення 1,4 млрд гривень з державного бюджету на компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Відповідна бюджетна програма стосуватиметься оплати електроенергії населенням, яке проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками, а також у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання. Крім того, програма буде розповсюджуватися на багатодітні, прийомні сім’ї  та дитячі будинки сімейного типу.

29 січня Верховна Рада ухвалила зазначений закон та доручила Голові Парламенту невідкладно його підписати.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

27 січня Кабінет Міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію. 29 січня голова ВР підписав постанову щодо пільг на комунальні тарифи.

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