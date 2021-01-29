Порошенко закликав демократичні сили підтримати кандидатуру Марусі Звіробій на довиборах у Раду

«Європейська Солідарність» офіційно висунула кандидатом на виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 відому волонтерку, добровольця, десантницю Марусю Звіробій. Таке рішення ухвалив з’їзд партії.

«Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона – жінка, мати – прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого за долю України не існує», – зазначив лідер партії Петро Порошенко.

«Якщо ви спитаєте у десантників, хто такі «Марусині ведмеді» – то це рота, яка прийняла рішення солідаризуватися з діями потужної патріотки, професіонала, людини, яка беззастережно любить Україну – Марусі Звіробій. Я хочу наголосити, що та роль і та місія, яка була відіграна під час війни – вона була дуже важливою, але зараз залишається інша загроза і інші виклики», – наголошує п’ятий Президент.

Лідер «Європейської Солідарності» закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Марусі Звіробій.

«Я хочу закликати всі демократичні сили України: Маруся Звіробій – це не тільки і не стільки про «Європейську Солідарність», це про Україну, про державність, про державотворчість. І перемогти ми можемо, тільки коли об’єднаємося. Моє звернення до «Голосу» – підтримайте Марусю Звіробій. Моє звернення до «Батьківщини», до «Свободи» – підтримайте Марусю Звіробій. Не треба підтримувати Порошенка – підтримайте Марусю. Ми маємо перемогти. Це має бути тестом на здатність протистояти Зе-19», – звернувся Порошенко.